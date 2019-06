Appelpop gaat voor vernieuwing: ‘Het streven is meer beleven’

Appelpop wil met tijd en trends meegaan en richt de pijlers daarom dit jaar vooral op ‘sfeer en beleving’. Programmeur Martijn van Kuilenburg: ,,Na de 27e editie in 2018 staken we de koppen bijeen. Het was hartstikke goed gegaan, maar was het niet tijd voor wat anders? Ja, maar wat dan?”

Thema-hoek

Quote Appelpop wordt nu niet ineens de Parade: het is en blijft een popfesti­val Roderick Udo Het antwoord: meer beleving. ,,Het gebied bij podium drie gaat een soort thema-hoek worden. Het massale podium van voorheen wordt kleiner. Naast bands gaan we hier ook thema-achtige dingen uitproberen. Zoals de Grote VrijMiBo Show, waarbij de band Passengers speelt en aansluitend Bitterbal FM draait. Ook is er het Singlefeestje: voor het podium komen bakken met (maxi)singles te staan, waar mensen een leuk plaatje uit kunnen vissen, die vervolgens door een dj wordt gedraaid. En dan Tante Joke Karaoke Band: bezoekers mogen hierbij on stage onder begeleiding van een live band zelf zingen. Allemaal dingen om publiek te laten participeren tijdens Appelpop.”

,,Het streven is meer beleven en met dit soort activiteiten gaan we mee met de trends die je op andere festivals en in de clubs ziet”, vult medeprogrammeur Roderick Udo aan. ,,We hebben goed gekeken wat daar aanslaat en geluisterd naar feedback op de social media en beleving en sfeer worden steeds belangrijker. Toch, Appelpop wordt nu niet ineens de Parade: het is en blijft een popfestival.”

Veel meer zitgelegenheid

Volledig scherm Waylon op Appelpop 2018. © Harold Schuil/DG Ook de ‘food-route’ - voorheen één lange slinger op de Waalstraat - wordt anders. Er komen langs de stadsmuur nog wel wat foodtrucks , maar ze bevinden zich straks ook elders op het terrein. In de voormalige slinger komen nu ook ‘belevings-activiteiten’, zoals een Silent Disco. ,,Behalve op meer plaatsen komt er ook meer aanbod van food én veel meer zitgelegenheid”, vervolgt Van Kuilenburg. ,,Een aantal zitjes wordt ook overdekt door een tent zonder zijkanten.”

Overkapping is voor de organisatie van het Tielse festival een belangrijk onderwerp. Het weer is nooit te voorspellen, maar als het regent, regent het een stuk harder, is het idee van de organisatie. Voorzitter Kees van Keulen: ,,Buien zijn tegenwoordig veel intenser. En we willen onze bezoekers niet alleen fêteren, maar ook kunnen laten schuilen bij slecht weer. Het tweede podium komt nu in een tent van 40 bij 70 meter te staan en ook het derde podium krijgt overkapping: een shelter van 25 bij 35 meter.”