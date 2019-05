Appelpop houdt rokers met borden uit de tenten

Bij de organisatoren van het dancefestival Emporium in Wijchen viel vorig jaar nog een boete van 13.500 euro op de deurmat toen controleurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit bezoekers in de tenten hadden zien roken.



Gebeurt dat zaterdag weer worden de boetes verhoogd naar 13.500 euro per tent waar mensen betrapt worden met een sigaret. In Wijchen worden daarom extra vrijwilligers ingezet die louter in de gaten houden dat er in de tenten niet gerookt wordt.