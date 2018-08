Appelpop kan nog extra barmensen en 'handige handjes'gebruiken

TIEL - Vrijwilligers vormen de fundering van Appelpop en voor de komende editie zijn er 650 nodig. ,,Op dit moment staat de teller op 496. We liggen op schema, maar voor de bar en bouw is nieuwe aanwas meer dan welkom.’’

,,Het is misschien wel de belangrijkste bijeenkomst van het jaar’’, aldus Kees van Keulen. De voorzitter van Appelpop-organisatie Stichting Muziekstad Tiel (SMT) heeft het over de jaarlijkse vrijwilligersmeeting, die gisteren weer plaats vond in De Beurs in Tiel.

Van Keulen: ,,Het is een middag waarbij oudgedienden en nieuwe vrijwilligers elkaar ontmoeten, een moment dat ze even aan elkaar kunnen snuffelen. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor de verschillende groepen vrijwilligers, van horeca tot sfeerbeheer. Iedereen die meewerkt, krijgt met regeltjes te maken en de meeting is een mooi moment om van alles uit te leggen én vragen te stellen; tijdens het festival zelf is daar weinig tijd voor.’’

Trappen

Met 'een stand van zaken' wordt de meeting door geopend. Zo wordt het terrein 'doorgenomen' , dat dit jaar iets is gewijzigd. ,,We hebben bijvoorbeeld vanwege de nieuwe trappen aan de Waalkade een van de bars moeten verplaatsen en de VIP-area gaat anders aangekleed worden.’’

Een flinke uitdaging is volgens de voorzitter 'de personele bezetting' en Rose van den Berg, die al jaren de werkgroep vrijwilligers aanstuurt, beaamt dit. ,,We hebben zo'n 650 vrijwilligers nodig en al zijn de meesten trouw, er valt meestal toch zo'n 10 procent af. Met name in de de horecagroep en we kunnen dan ook vooral extra barmensen gebruiken. Het komt altijd goed, maar hoe meer mensen hoe beter. Want de consequentie van weinig barmensen is dat deze harder moeten werken en korter kunnen pauzeren. Ook zijn er nog wat handige handjes in de bouw nodig’’