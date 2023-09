Appelpop ‘megablij met verloop warmste editie ooit’, volgend jaar ‘absoluut zeker’ weer festival

Bouwen anno 2023: units stapelen voor pioniers­wijk in Winkel­steeg

Dit is bouwen anno 2023. Woonunits uit de fabriek worden op de plaats van bestemming gestapeld en afgewerkt. En dan staat er een gloednieuw appartementengebouw. Zo verrijzen er binnen een jaar zeven complexen met in totaal 489 woningen aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen.