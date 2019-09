Appelpop schiet met ‘meer beleving’ vol in de roos

UPDATE en VIDEO Davina Michelle na optreden op Appelpop: ‘Het was geweldig’

14 september TIEL - Appelpop dag 2 is in volle gang. En hoe: het publiek komt in groten getalen binnen. De treinen naar Tiel zitten bomvol. De bezoekers hebben er duidelijk zin in en het was meteen extreem druk bij het optreden van Davina Michelle.