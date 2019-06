Arbeidsmigranten uit Azië worden de nieuwe Polen

Nu de economie in Oost-Europa flink groeit en de werkloosheid daar laag ligt, zijn die arbeidskrachten hard nodig in eigen land. Zij krijgen daar vaker een vast contract met hogere salarissen dan een paar jaar geleden. Er zijn steeds minder drijfveren voor Polen, Roemen, Bulgaren om naar Nederland te komen, stelt het economisch bureau van ABN AMRO in een nieuw rapport dat gisteren is verschenen.



Dat betekent dat er nog meer druk komt op de toch al krappe Nederlandse arbeidsmarkt. Zo zeggen fruittelers in de Betuwe te merken dat het moeilijker wordt Polen te vinden. Veel Oost-Europeanen werken hier in de transport, logistiek, landbouw, bouw en industrie.