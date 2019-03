Arrestatieteam licht jonge Tielenaar van bed

Jongeren slaan en schoppen 17-jarige Tielenaar

10:06 TIEL - Een 17-jarige Tielenaar is woensdag mishandeld en bedreigd door een groep tieners. Dat heeft de politie bekendgemaakt in een getuigenoproep. De jongen fietste rond 19.00 uur over het Ontariopad in het Lingewaalpark in Tiel, toen een groep van vier jongeren hem dwong te stoppen.