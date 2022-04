Auto brandt uit op parkeerterrein in Tiel: politie bevestigt brandstichting

Goede voorzet nodig? ‘Even Apeldoorn bellen’ voor de ballenbe­stel­ser­vi­ce van TEC-voetballer Gino Bosz

Goede voorzet nodig? Even Apeldoorn bellen. Als het een beetje mee had gezeten, had Apeldoorner Gino Bosz (28) tegen IJsselmeervogels (2-4 verlies) zeker drie assists kunnen bijschrijven. Maar omdat alleen Barry Beijer een keer scherp was, bleef de teller op slechts één assist staan. Daarmee kwam de Tielse tweededivisionist tekort tegen de ‘Vogels’.

13 april