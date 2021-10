Auto gaat in vlammen op in Tiel

Voortbe­staan Oranjevere­ni­ging Tiel aan zijden draadje: ‘We hebben een gebrek aan alles’

27 september TIEL - Als Oranjevereniging Tiel op korte termijn geen nieuwe bestuursleden vindt, is de club genoodzaakt om te stoppen met de activiteiten. De vereniging zag in korte tijd drie bestuursleden vertrekken. ,,We kunnen het nog één keer doen, in 2022, daarna kunnen we niet langer de kar trekken”, zegt voorzitter Wim van Oort.