Auto klapt op stenen muurtje en blijft daarop hangen in Tiel

Automobi­list na ‘woensdag­mid­dag­bor­rel’ aangehou­den, zonder geldig rijbewijs

24 maart TIEL - Een automobilist die volgens de politie nog nauwelijks op zijn benen kon staan, is dinsdagmiddag aangehouden in Tiel. Hij slingerde over de weg; niet gek, voor iemand die ruim zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had.