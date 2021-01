Auto raakt van de weg en eindigt in greppel in Tiel

Nieuw in Rivierenland Coaching naar een lichter leven: minder moeten, meer plezier

31 december Na jarenlang ‘tig ballen’ tegelijkertijd omhoog te hebben gehouden en een burn-out als gevolg, koos Vanessa Sloot (46) voor een nieuwe koers. In eerste instantie bekwaamde ze zich tot holistisch leefstijlcoach, waaruit een geheel eigen coachingmethode voortkwam. Eentje die zowel licht en speels als praktisch en to the point is.