Auto rijdt de Waal in bij Tiel

Laatste schooldag vliegt voorbij voor juffen Liesbeth en Therese

15 december TIEL - De klas met kleuters is vandaag voor het laatst dit jaar helemaal leeggestroomd. ,,We hebben heel hard gezwaaid toen ze naar buiten gingen, op z’n vroegst over vijf weken zitten ze hier weer op hun stoeltjes. Dat is best gek”, zegt Juf Liesbeth van groep 1 van de Tielse Prins Clausschool.