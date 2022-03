Auto's total loss bij botsing in Echteld

Tiel krijgt su­per-de-luxe bioscoop, mét pauzes halverwege film

Tiel krijgt over een jaar of twee weer een bioscoop. Het wordt een super-de-luxeversie, die komt op de plek waar in het verleden de bibliotheek zat. In het nieuwe cultuurkwartier. En waar de films nog een pauze kennen, iets wat veel bioscoopgangers nu vaak missen.

11 maart