Autodieven vliegen uit de bocht bij afrit Tiel-West

Kapotte kleding repareren in Tiel voor een droom

8 juli TIEL - Een gat in je broek, een weigerende rits of een scheur in het overhemd? Bij Dynamiek in Tiel herstellen drie vrijwilligers iedere week kapotte kleding. Eén van hen is Mahmoud Dardari uit Syrië (foto). Hij werkt sinds begin dit jaar bij de kleding herstelservice.