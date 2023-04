Automobilist raakt van brug en rijdt Dode Linge in bij Tiel, inzittenden naar ziekenhuis

Met videoEen automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag van een brug over de Dode Linge gereden en in het water terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde op de Rivierenlandlaan in Tiel, ter hoogte van de Rijsakkerweg.