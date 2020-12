Automobilist rijdt in op boa's in Tiel na discussie over parkeren

Ziekenhuis Rivieren­land loopt op zijn tandvlees: ‘Ik houd mijn hart vast voor de derde coronagolf’

13 november TIEL - De spoedeisende hulp moet soms dicht, het ziekteverzuim ligt hoog; en het einde van corona is nog niet in zicht. Zo goed en zo kwaad als het gaat probeert het personeel van Ziekenhuis Rivierenland de nodige zorg te blijven verlenen, maar het is zwaar. ,,Iedereen zit aan zijn tax.’’