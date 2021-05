Automobilisten op A15 razen straks langs ‘Early Rivers’ en ‘Bonne Louise’ door langste boomgaard van Europa

Stille armoede achter de winkelpui: de coronacri­sis zorgt voor steeds meer gaten in de straten

24 april TIEL - Winkel, winkel, gat, gat, winkel. De vrees was groot: de coronacrisis zou voor meer gaten in de binnensteden zorgen. In de Waterstraat, de belangrijkste winkelstraat van Tiel, is de leegstand goed zichtbaar: zestien van de circa 75 panden staan leeg. Onder de winkeliers die hun hoofd boven water weten te houden, heerst stille armoede.