Avondje Landhuis Poelzicht is als een zondagmiddag in de Franse Bourgogne

Het is zaterdagavond en de enorme serre aan de statige villa in Kapel-Avezaath lijkt de hotspot van Tiel en omstreken. Een volle tent, maar dat betekent niet dat de stress de chef-kok en zijn collega in de greep houdt. Vanuit de open keuken van Brasserie Poelzicht kijken beiden relaxed en genietend de eetzaal in.



Na een kleine klacht over tocht bij een raam naast mijn tafel, krijg ik meteen een comfortabele warme plek elders. Twee jonge vrouwen in spijkerkleding en stoer schort plus twee gastvrouwen hebben het duidelijk druk, maar een glas wijn en een prachtig vormgegeven menukaart met sierletters en goud komen vlot.