Bandidos-lid stak Belg (25) op A15 bijna dood bij Tiel-West: OM wil hem vier jaar de cel in

Wesley en Lize zamelen geld in voor ongenees­lijk zieke Evi (6): ‘Genieten zolang het nog kan’

26 januari TIEL - De Tielse Evi is 6 jaar en ongeneeslijk ziek. Maar plezier maken kan ze nog als de beste, bijvoorbeeld in het bos. Simpele dingen. Maar om daar te komen is eigenlijk een rolstoelbus nodig. Reden genoeg voor broer Wesley en diens vriendin Lize om een inzamelingsactie op poten te zetten. Ze willen genieten. Mét Evi. ,,Zolang het nog kan.’’