Belangrijke Tielse rotonde tussen A15 en binnenstad woensdag weer open

Tiel ietwat ongemakke­lijk akkoord met sociaal wooncom­plex in dure buurt

De bouw van een sociaal wooncomplex aan de Balije in Tiel-Noord gaat hoogstwaarschijnlijk groen licht krijgen van de gemeenteraad. Wel met enig ongemak, omdat er veel weerstand van omwonenden in deze ‘wat chiquere buurt’ is.