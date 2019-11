Benefietconcert voor ernstige zieke volkszanger: ‘We leven allemaal met Wouter mee’

69-jarige fietser zwaarge­wond bij ongeluk in Tiel: urenlang onderzoek naar toedracht

31 oktober TIEL - Een 69-jarige fietser uit Tiel is woensdagmiddag rond 15.15 uur door een auto geschept op de kruising van de Burgemeester Meslaan, Boerhaavelaan en de Burgemeester Bönhofflaan in Tiel. Daarbij is de fietser zwaargewond geraakt.