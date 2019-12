Beschonken bestuurder ramt stoplicht in Tiel

Rivieren­lan­ders wachten met smart op rotondes op onveilige verkeers­kruis­pun­ten

19:05 TIEL - Het kabinet wil de komende tien jaar een half miljard euro extra steken in de aanpak van gevaarlijke wegsituaties. Het is waar veel Rivierenlanders met smart op wachten. Ze hopen vooral op meer rotondes. Veilig Verkeer Nederland vindt dat een goede keuze. ,,Mits duidelijk is wie er voorrang heeft‘’, zegt woordvoerder Rob Stomphorst.