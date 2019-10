Beschonken bestuurder rijdt door na aanrijding, politie rijdt hem klem op A15

De politie kreeg de melding tijdens de grote verkeerscontrole die gisteravond plaatsvond in Tiel.



Direct gingen meerdere eenheden op zoek naar de verdachte, die dankzij een zeer alerte getuige snel was gevonden. De automobilist negeerde een stopteken van een motoragent en draaide de A15 op. Daar zette de politie hem vervolgens al snel klem.



De verdachte is aangehouden, bij alcoholtest blies hij 720 ug/l. Hij krijgt boetes voor het rijden onder invloed van alcohol en het doorrijden na een aanrijding. Over de strafmaat zal verkeersofficier binnenkort een beslissing over gaan nemen.