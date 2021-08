Bestelbus ramt vangrail en belandt op kant op A15

Felle brand verwoest waardevol­le spullen De Streecke­rij: Uithuilen...en pruimen plukken

5 augustus WADENOIJEN - Uithuilen, pruimen plukken en opnieuw beginnen. Dat is deze woensdag het devies voor de zwaar getroffen medewerkers van Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen. Een brand legde de winkel en de horeca, plus de bijzondere inventaris van het bedrijf, in de as. ,,Mensen vragen ons massaal hoe ze ons kunnen helpen’’, zegt projectleider Mariska Bruinenberg. ,,Heel simpel: dat kunnen ze doen door hier zelf pruimen te blijven plukken.’’