Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’

Andries van der Netten van Stigt, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, vindt dat de bevolking moet weten wat er speelt bij het waterschap. ,,Omdat het tijd is dat er bewustwording ontstaat over de schuldenlast. In de periode dat ik bestuurslid ben, straks vier jaar, is de schuld met 80 miljoen toegenomen. En daar is gewoon geen aandacht voor. Het is niet erg om te lenen, maar als je je overlaadt met schulden, welke ruimte is er dan nog als het echt spannend dreigt te worden? De waterschappen moeten wel investeren om Nederland weerbaarder te maken tegen gevolgen van klimaatveranderingen. Voldoende financiële dekking daarvoor ontbreekt nog.”

Als de termijn van het VVD-bestuurslid erop zit, bedragen de leningen ruim 440 miljoen. Tegelijk liggen er enorme opgaven als het gaat om dijken die moeten worden verstevigd. En die projecten vallen veel duurder uit dan ooit werd gepland. De VVD'er zoekt op zijn tablet twee dijkvakken op. ,,Hier", zegt hij als hij het gevonden heeft. ,,De werkzaamheden die hier worden uitgevoerd, gaan naar de nieuwste verwachtingen misschien wel 900 in plaats van 300 miljoen kosten. 10 procent is rechtstreeks voor rekening van 'ons' waterschap. 90 miljoen dus. Die kosten worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Stel, de termijn is vijf jaar. Voor dit dijkvlak zouden wij dan 18 miljoen euro per jaar betalen. Dat is nogal wat als je weet dat het waterschap voor alle dijkversterkingsopgaven samen per jaar maar 11 miljoen wilde uitgeven."