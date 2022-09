Bestuurster rijdt tegen hekwerk: dijk ligt vol brokstukken

MET VIDEO Brandweer grijpt in bij flinke buiten­brand in geoogst gras in Zoelen

ZOELEN - Een flink stuk grasland is zaterdagavond laat in brand gevlogen aan de Molenstraat in Zoelen. Om 23.45 uur werd de buitenbrand gemeld via 112. Bij aankomst van de brandweer bleek er over een afstand van 50 meter hopen met gras in brand te staan.

4 september