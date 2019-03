Betonplaten op de weg leiden tot forse vertraging op A15 bij Wadenoijen, weg weer vrij

Ongehoorza­me nonnen in een armzalig klooster

26 maart IJZENDOORN - Heerlijk vindt Wil Huibers het om in de huid van een non te kruipen, ook al valt het niet mee om die kap snel op orde te brengen. Huibers is in de door De Kleine Komedie opgevoerde musical Amai een moeder-overste die nogal veel doet wat God verboden heeft: dubbele whisky’s drinken en joints roken. De Kleine Komedie Rivierenland staat de komende tijd in Tiel, Wijchen en Druten.