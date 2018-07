Betuwe in Steentijd al fruitgebied: 6.000 jaar oude appels gevonden

Auto slaat over de kop en beschadigt scooters in Tiel

30 juli TIEL - Op de Prinses Beatrixlaan in Tiel is maandagmiddag een auto over de kop geslagen. Tijdens het ongeluk raakte de auto meerdere voertuigen in de straat, waaronder enkele scooters van de restaurantketen New York Pizza die er op de stoep stonden.