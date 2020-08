Betuwse kersenseizoen 2020 loopt op haar allerlaatste benen: ‘Het was echt niet normaal’

En op veel plekken gingen de kersenkraampjes eerder op slot omdat de bomen al snel leeggeplukt waren. Komende zondag sluit ook één van de allergrootste kersenverkooppunten bij de A15-afslag Wadenoijen, d'n Kerkewaerdt.



Aart Blom: ,,Het was echt niet normaal. Door de nachtvorst in het voorjaar waren er flink minder kersen, maar de vraag was enorm dit jaar. Door de coronaperikelen was er ook veel meer interesse in het streekproduct. Het ‘zelf plukken’ was bovendien een schot in de roos. Daar kwamen veel toeristen uit het hele land op af. We hebben eind juni zelfs voor een week een ‘plukstop’ in moeten lassen, zo gewild waren de kersen.’’