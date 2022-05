Betuwse wielerhoop voedt heimwee naar Profronde Tiel

Arensman en Riesebeek in knechtenrol naar Giro d’Italia: ‘Als het kan ook mee in een ontsnapping’

Roemruchte organisatoren als Wim van Rooijen en Jan Beijer slaagden er altijd weer in om een aansprekend rennersveld over Waalkade en Plein te laten racen. Een prachtig zomers evenement. Maar het is de laatste jaren stil rond de profkoers in Tiel. De weemoed daarnaar wordt wat mij betreft gevoed door twee jonge wielerhelden uit de Betuwe.

Dit weekeinde geniet ik van zowel Oscar Riesebeek uit Tiel als Thymen Arensman uit Deil, die de bijnaam Pelikaan van Beesd rijk zou zijn. Riesebeek staat als sterk all-rounder roze truidrager, wielerfenomeen en ploeggenoot Matthieu van de Poel bij. Ik vergelijk hem met Bart Voskamp, hopelijk slaagt ook hij er in om ooit etappes in de Tour en Vuelta te winnen. Het kàn .

Een nog grotere wielerhoop is de pas 22-jarige Arensman. De Deilenaar, tijdrijder en klimmer, overtuigde vorig jaar al in de Ronde van Spanje en werd zaterdag tiende in de tijdrit in de Giro in Boedapest. Wielerkenners zijn het erover eens, hij is 's lands nieuwe hoop als het gaat om grote etappekoersen. Nu maar hopen dat dit organisatoren inspireert om deze nieuwe Betuwse wielerhelden te laten triomferen op de Tielse Waalkade.