Ingezonden brief: Ambtenaren grijpen de macht

Het artikel in de Gelderlander van zaterdag 22 juli, over dat de feesten in West Betuwe in gevaar komen, deed mij als inwoner van die gemeente schrikken. Ik heb in mijn leven best het één en ander mee mogen organiseren. Na het verhaal te hebben gelezen, kan ik me best voorstellen dat bij die vrijwilligers die er nog zijn, het plezier om iets te organiseren er helemaal vanaf gaat.