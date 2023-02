Bewoners in Tiel mogen meedenken over rioolplannen en opknappen van de wijk

Bewoners van de wijk rondom de Wadenoijenlaan in Tiel mogen meedenken over hoe hun buurt opgeknapt moet worden. Aanleiding zijn aanstaande rioleringswerkzaamheden in de wijk.

De gemeente Tiel heeft voor de buurt twee avonden ingepland, bewoners kunnen daar hun wensen aangeven. De riolering is op meerdere plekken verzakt en beschadigd en moet vervangen worden. Het regenwater gaat straks via een nieuw regenwaterriool naar omliggend water of zakt in de bodem. Op die manier kan Tiel het schone water beter scheiden van het vuile rioolwater.

Het werk aan het riool gebeurt in het gebied tussen de rotonde van de Wadenoijenlaan met de Waardenburglaan en voetbalclub RKTVC. Het gaat om de straten Wadenoijenlaan, Vurenlaan, Haaftenlaan, Liendenlaan, Herwijnenstraat, Eststraat, Hellouwlaan, Ochtenstraat, Kesterenstraat en Acquoylaan.

Als de schop dan toch de grond ingaat, kan gelijk gekeken worden of de wijk mooier en duurzamer gemaakt kan worden, is het idee van de gemeente. Tiel denkt dan aan meer groen, nieuwe bestrating en zo nodig ook nieuwe verlichting.

Twee avonden voor twee delen van de wijk

Tijdens twee bijeenkomsten worden de plannen gepresenteerd en kunnen de inwoners vragen stellen en ideeën aandragen.

De eerste inloopbijeenkomst is voor de bewoners ten noorden van de Wadenoijenlaan en die wordt gehouden op woensdag 15 februari in Dynamiek aan de Haaftenlaan 26. Bezoekers kunnen daar terecht van 15.30 tot 17.00 uur of van 18.30 tot 20.00 uur.

Op donderdag 23 februari is de bijeenkomst voor bewoners ten zuiden van de Wadenoijenlaan. Zij kunnen langskomen in de Prins Mauritsschool aan de Wadenoijenlaan 403 van 15.30 tot 17.00 uur of van 18.30 tot 20.00 uur.

Na de inloopbijeenkomsten gaat de gemeente verder met het maken van een eerste ontwerp. Tiel wil wel dat de verschillende straten in de wijk een gelijke en herkenbare uitstraling krijgen.

