Bewoners schrikken wakker van harde knal in Tiel: voordeur stuk en ruiten kapot

Hetgeen wat deze knal veroorzaakte heeft ervoor gezorgd dat de voordeur van het huis kapot is en dat bijbehorende ruiten ook gesneuveld zijn. Volgens de politie is de knal zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een stuk vuurwerk.

Wat de reden is voor het af laten gaan van de (vermoedelijke) vuurwerkbom en of dit een doelbewuste actie is of lukraak vandalisme, kon de politie nog niet zeggen. Zij doen nog onderzoek in de buurt en proberen te achterhalen wie de dader is.