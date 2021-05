Bewoners van de eerste gasloze wijk van Tiel na tien jaar nog in de kou: ‘Te mooi om waar te zijn’

Een flashmob voor het Ziekenhuis Rivieren­land: ‘Ons applaus was die flashmob’

13 mei TIEL - I'll be there for you. Met dat toepasselijke nummer van The Rembrandts brachten leden van Health- én Cosyclub Juliën uit respectievelijk Lienden en Tiel woensdag een hommage aan het zorgpersoneel van Ziekenhuis Rivierenland. Het was de Dag van de Verpleging, maar ze noemen het zelf de Dag van de Zorg, ‘omdat ze alle medewerkers willen meetellen’.