Bijna dodelijke steekpartij in Tiels café kost dader zes jaar vrijheid

ZUTPHEN/ TIEL - Een ruzie in het Tielse 'Polencafé' Rodon mondde in augustus vorig jaar uit in een bloedige steekpartij. De dader moet hiervoor zes jaar de gevangenis in.

De rechtbank legt deze straf op aan een 21-jarige Poolse man, omdat hij schuldig is bevonden aan poging tot doodslag en zware mishandeling van het slachtoffer. Dat gebeurde op 20 augustus 2017 na een ruzie tussen meerdere Poolse mannen.

Twee mannen werden uit het café gezet, na een vermeende diefstal van een tasje. Niet veel later kwam het duo terug met wapens in de hand en bivakmutsen op met een doodskop erop. Dat liep uit de hand. Woorden werden daden en een 32-jarige man uit Tiel werd met het mes geraakt in de buurt van de slagader in zijn been. Het slachtoffer balanceerde hierdoor een tijdje op de rand van de dood.

Operatie

De man belandde in een zwaar coma en verloor veel bloed. Hij moest worden gereanimeerd en onderging een ingrijpende operatie, maar overleefde de steekpartij uiteindelijk wel. Ook viel er een tweede slachtoffer, die volgens de rechtbank 'zwaar lichamelijk letsel' opliep.

De verdachte zaaide tijdens de behandeling van de zaak vooral twijfel. Na lang zwijgen, veranderde hij een paar keer zijn verklaring. Zo zou hij met een houten voorwerp hebben gezwaaid, en wist hij het zich even later niet meer te herinneren.

Vaker veroordeeld

Dat neemt de rechtbank mee in het vonnis. De strafmaat is gelijk aan de eis van de officier van justitie, mede omdat de man bleef ontkennen en geen openheid van zaken gaf. Daarnaast is er in de strafmaat rekening gehouden met het feit dat de man al vaker met de politie in aanraking is geweest voor vergelijkbaar geweld.

Tweede verdachte vrijgesproken