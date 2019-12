‘Bobbie’ van Kuifje in levende lijve in Tiel

videoTIEL - De meeste mensen kennen hem Bobbie, het hondje van Kuifje. Liefhebbers konden zondag in Tiel hun hart ophalen bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Fox Terrier Club. ,,Het is een aristocraat onder de dieren", aldus Kees Warmenhoven.

De Fox terrier is vooral bekend in stripvorm als de trouwe metgezel van journalist Kuifje. Maar op straat is die steeds minder te zien. ,,Dat komt omdat die een beetje verdrongen is door de Jack Russel terrier", vertelt Kees Warmenhoven, voorzitter van de Nederlandse Fox Terrier Club en zelf ook eigenaar van een ‘Fox’. ,,Hij heeft wat aan populariteit ingeboet.”

Attente dieren

En dat is jammer, want het zijn prachtige beesten, vindt hij. ,,Heel attente dieren, en ze hebben ook een mooi temperament. Als hij bij wijze over een kiezelpad loopt, vliegen de stenen alle kanten op.” Het is een dier waar je wel wat tijd in moet investeren. ,,Het zijn slimme beesten, erg aanhankelijk en erg actief.”

Goed opgevoed

Rond de dertig van die dieren kwamen zondag naar Tiel om gekeurd te worden. Zowel de ‘draadharen’ als de 'gladharen’ liepen daar over de catwalk om zich van hun beste kant te laten zien. Overigens bijzonder rustig en goed opgevoed. Terwijl het eigenlijk dieren zijn die voor de jacht zijn gefokt, met name om vossen uit hun hol te jagen.

In Nederland is dat niet mogelijk. ,,Maar er zijn wel alternatieven", aldus Linda Post van de vereniging. ,,We hebben het zogenaamde zweetlopen en jachttraining. Bij het eerste leren ze een geurspoor volgen en bij het tweede leren ze om op zoek te gaan naar een dier in een hol.”

Niet een echt hol. ,,Maar bij mensen die holen met buizen nagemaakt hebben, waar dan een dierenvel in gelegd wordt. Een Fox terrier zal dan proberen om dat uit het hol te halen.”



Dat is ook de reden voor het smalle kopje van het dier. In verschillende leeftijdsklassen lieten ze zich in Tiel keuren. Kees Warmenhoven: ,,Het is een van onze activiteiten, we hebben daarnaast ook nog een clubdag en een spelletjesdag.”