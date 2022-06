Boze boeren op snelweg bij Tiel: ‘De strijd is nog niet gestreden, dit is pas het begin’

GVVV’er El Idrissi rolt met vier goals in zijn eentje TEC op: 5-1

VEENENDAAL - GVVV gaat vol vertrouwen de nacompetitie in. In de laatste wedstrijd van de competitie won de ploeg van trainer Gery Vink met 5-1 van TEC. Bij rust was de stand al 4-0 voor de Veenendalers.

4 juni