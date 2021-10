Extra beveiliging bij zwembad Waalslag in Tiel: vrij zwemmen is weer mogelijk

Coronatest­straat weg bij ziekenhuis Rivieren­land

2 oktober TIEL - Natuurlijk is de coronapandemie nog altijd niet voorbij. Maar het wordt allemaal wel een stuk minder zichtbaar in de samenleving. Dat is nu ook heel duidelijk bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, de plek waar corona voor velen in Rivierenland het meest nabij kwam.