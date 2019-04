Brand bij shishalounge in Tiel vermoedelijk aangestoken

VIDEO Auto uitgebrand aan de Achterweg in Tiel, ruiten van twee auto's in de buurt ingeslagen

29 april TIEL - Het interieur van een auto aan de Achterweg ter hoogte van het gemeentehuis in Tiel is zondagnacht volledig uitgebrand. Er is een inbraak voorafgegaan, omdat er spullen uit de auto op de stoep stonden. Van twee auto's in de buurt zijn ruiten ingeslagen.