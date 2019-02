Brandweer bevrijdt pakketbezorger uit laadbak van eigen auto

Elke week een teleurge­stel­de koper: de Appel bleek nep

21:01 TIEL - In Tiel bleek deze week een ‘gouden hanger’ uit de 16de eeuw een prul van messing met goudverf uit de 20ste te zijn. Dat ontdekte het Flipje en Streekmuseum, dat hem in bruikleen heeft van de Amerikaanse eigenaar. Dat iets minder waard is dan gedacht gebeurt nogal eens, weet René Loesberg, conservator bij het Valse Kunst Museum in Vledder.