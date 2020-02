Brandweer ramt voordeur Tielse woning in om vuur te bestrijden; politie onderzoekt brandstichting

UpdateTIEL - In een woning in Tiel heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Vermoedelijk ontstond de brand onder een overkapping in de achtertuin, Het vuur sloeg over naar naar het huis in de Roosjestin. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting