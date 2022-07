Brandweer spoelt riool door om ‘penetrante lucht’ uit centrum van Tiel te verdrijven, man valt in open put

Verschillende woningen, waaronder een appartementencomplex, en een aantal horecazaken en winkels zijn niet meer toegankelijk. De weg is afgesloten. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten, maar de lucht is nog steeds aanwezig. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig en heeft opgeschaald naar GRIP1. Die opschaling geeft de mogelijkheid om met alle hulpdiensten centraal te overleggen en de inzet van materieel en manschappen beter te coördineren.

Riool doorspoelen kan voor meer klachten zorgen

De bron van de knoflookachtige gaslucht is nog niet bekend. De brandweer begon rond 17.30 uur met het doorspoelen van het riool. Rond 20.00 uur stopt de brandweer met spoelen. De Veiligheidsregio waarschuwt dat de stankoverlast erger kan worden voor de stank minder wordt. Als mensen gezondheidsklachten krijgen door de geur, kunnen zij zich melden bij de ambulance die bij Casino Big Apple aan de Weerstraat.



De brandweer vraagt mensen die de lucht ook binnen ruiken zich te melden. Dat levert mogelijk aanwijzingen op waar de stank vandaan komt. Brandweervoorlichter Jolanda Meeder: ,,De stank verplaatst zich wat in de richting van de Voorstad, waar etablissement Hart van de Betuwe zit.” Dat heeft te maken met het doorspoelen, wat nog tot een uur of 19 kan duren.



Eerder was sprake van appartementen die zouden zijn ontruimd, maar dat klopt volgens de brandweer niet. Wel is bewoners gezegd dat als ze last hebben van de stank, ze misschien maar beter even naar buiten kunnen gaan. Verschillende bewoners hebben zelf voor opvang gezorgd, of zochten een zonnig terras op.



Er is geen gevaar, volgens de woordvoerder.