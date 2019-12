Brievenbus opgeblazen in Tiel; inwoners moeten geen wonderen verwachten van vuurwerkmeldpunt

Sinds zondag heeft Tiel een nieuw vuurwerkmeldpunt in het leven geroepen, waar inwoners per mail overlast kunnen melden. Er gaan dan - mits de andere werkzaamheden het toelaten - zo snel mogelijk twee boa’s op af. ,,Maar het is een illusie om te denken dat we daarmee het acute probleem oplossen’’, voegt Nanny Roelen, woordvoerder van de gemeente, daaraan toe.



Hotspots

,,We willen met het meldpunt vooral het aantal klachten en de ‘hotspots’ qua overlastplekken in beeld brengen. Dan kunnen we daar in de toekomst strakker op controleren. Het enige wat uiteindelijk echt helpt om vuurwerkoverlast tegen te gaan, is een landelijk verbod op knalvuurwerk. Zolang dat er niet is, blijft het probleem in leven.’’



Afgelopen jaar moest er in Tiel op één plek zelfs mobiele eenheid aan te pas komen, door vuurwerkoverlast. Tussen kerst en oud en nieuw is de handhaving via het meldpunt wel opgeschroefd. Dan kunnen inwoners tot elf uur ’s avonds bellen en staan drie koppels opsporingsambtenaren paraat om naar de melding toe te gaan. Normaliter zijn boa’s in Tiel tot tien uur ’s avonds actief.