Brommerrijder ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen in Wadenoijen

Grond voor dijk tussen Tiel en Waarden­burg komt per schip

10 mei TIEL/WAARDENBURG - Er is in de uiterwaard langs de Waal te weinig grond voorhanden om daarmee de 19 kilometer lange dijk tussen De A2 bij Waardenburg en het Inundatiekanaal in Tiel te kunnen versterken. Dus wordt er grond aangevoerd per schip.