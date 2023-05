Broosheid van vrijheid staat centraal tijdens herdenkingsconcert van Slag om de Grebbeberg

Feestelij­ke presenta­tie histori­sche canon West Betuwe in Fort Asperen

Zo snel mogelijk een platform oprichten waar alle historische verenigingen elkaar kunnen vinden. Dat was het ambitieuze plan van wethouder Rutger van Stappershoef, vlak na de fusie in 2019 van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot gemeente West Betuwe. Want die nieuwe gemeente had maar liefst 24 dorpen en 2 stadjes.