Bruikbare sporen gevonden op restanten brandbommen aanslag Tiel

update/video Politie vindt kwekerij met 767 wietplan­ten aan het Tielse Groenlands­straat­je en houdt verdachte aan

15:58 TIEL - De politie in Tiel heeft vanochtend een hennepkwekerij aangetroffen aan het Groenlandsstraatje in Tiel. Het gaat om een ‘professionele kwekerij’ met in totaal 767 planten. Er is een 51-jarige verdachte aangehouden.