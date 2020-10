Burgemeester Tiel: ‘Verplicht ondernemers te vragen om mondkapjes’

Nieuwe, grotere teststra­ten bij ziekenhui­zen in Nijmegen en Tiel, maar of het genoeg is?

28 september NIJMEGEN - In Nijmegen en Tiel worden twee nieuwe, grotere teststraten geopend voor coronatesten. Ze komen te liggen bij respectievelijk het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland. De maximumcapaciteit wordt opgevoerd van 750 testen per dag nu naar uiteindelijk 1.800 per dag.