Burgemeester Tiel wil einde aan stoep vol auto's in binnenstad

Beenakker kondigde als reactie maatregelen aan. In het veiligheidsoverleg dat hij gisteren had, gaf hij de opdracht extra in te zetten op handhaving in de avonduren. Ook plant de politie extra verkeerscontroles in waarbij wordt gecontroleerd op het rijden onder invloed van drugs of alcohol.

Doorn in het oog

Volgens burgemeester Beenakker gaat de gemeente ook in gesprek met betrokken ondernemers en worden er afspraken gemaakt over extra inzet van hun kant. Verscheidene raadsleden uiten hun onvrede over de problematiek in de binnenstad. Zo is het voor Wim de Boer, raadslid voor de Partij van de Burgers (PvdB), ‘een doorn in het oog'. ,,Het speelt al een aantal jaren’’, weet hij. De Boer wijdt de parkeerproblematiek deels aan de Poolse supermarkt (,,die is ook langer open’’) en de coffeeshops. Hij vindt het tijd voor actie. ,,Wij willen de coffeeshops uit het centrum.’’ Maar dat is voor de lange termijn. ,,Voor de korte termijn willen we meer structuur in de samenwerking met de shops.’’