Burgemeesters slaan in het rond met de stok van Damocles: ‘Het leidt tot willekeur’

Man aangehou­den voor inbraak hotel Van der Valk of Carwelness in Tiel

29 november TIEL - De politie heeft vrijdag in de vroege ochtend een man aangehouden voor een inbraak in het Van der Valk Hotel of de naastgelegen Carwelness aan de Laan van Westroijen in Tiel. Rond 3.30 uur kreeg de politie een melding van een ramkraak.