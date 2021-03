Camera bij spoorwegovergang geplaatst na vandalisme

CORONA­KAART | Tiel kleurt net als regio Cuijk rood qua besmet­tings­cij­fers

14 maart In onze regio zijn zondag 428 mensen positief getest op corona. In Nijmegen 32, in Arnhem 30, en in Doetinchem en Tiel raakten 26 mensen besmet. Die gemeente kleurt op de kaart met het relatief aantal besmetting per 100.000 inwoners opvallend rood.